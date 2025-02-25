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    Анчелотти: Мбаппе? К нам перешел один из лучших футболистов мира, а уровень эго вообще не изменился

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о текущем положении дел к нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «У нас хорошая атмосфера в раздевалке.

    Килиан Мбаппе пришел к нам с хорошим отношением, скромностью, улучшил атмосферу. Уровень уверенности серьезно вырос, ведь к нам перешел один из лучших футболистов мира, а уровень эго вообще не изменился.

    Мы потеряли важные элементы в плане игроков как личностей, Начо, Крооса, Карвахаля, но это должно быть компенсировано другими футболистами.

    Постепенно молодые футболисты, такие как Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Вини, Родриго, должны взять на себя более заметную роль в этом отношении», — цитирует Анчелотти As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

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