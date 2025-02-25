Абаскаль похвалил Зорина

Экс-наставник «Спартака»отметил, что считает хавбекасамым перспективным молодым футболистом красно‑белых.

В феврале 21‑летний Зорин продлил контракт с московским «Спартаком» до 2028 года.

«Зорин — самый готовый молодой игрок, но ему нужно найти подходящий момент, чтобы показать себя в "Спартаке". Иногда с молодыми футболистами сложно правильно подобрать момент и контекст. Нужно допускать, что ничего не получится, но это единственный способ увидеть его потенциал, выпустив на поле», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

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В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.