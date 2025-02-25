Абаскаль похвалил Зорина

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
В феврале 21‑летний Зорин продлил контракт с московским «Спартаком» до 2028 года.
«Зорин — самый готовый молодой игрок, но ему нужно найти подходящий момент, чтобы показать себя в "Спартаке". Иногда с молодыми футболистами сложно правильно подобрать момент и контекст. Нужно допускать, что ничего не получится, но это единственный способ увидеть его потенциал, выпустив на поле», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».
В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.