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    Абаскаль похвалил Зорина

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    Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что считает хавбека Даниила Зорина самым перспективным молодым футболистом красно‑белых.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В феврале 21‑летний Зорин продлил контракт с московским «Спартаком» до 2028 года.

    «Зорин — самый готовый молодой игрок, но ему нужно найти подходящий момент, чтобы показать себя в "Спартаке". Иногда с молодыми футболистами сложно правильно подобрать момент и контекст. Нужно допускать, что ничего не получится, но это единственный способ увидеть его потенциал, выпустив на поле», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

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    В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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