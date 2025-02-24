Точилин: Если «Спартак» хочет бороться за медали, то график не может влиять

Экс-тренерподелился мнением о шансахна чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Сложный график? Не скажу, что это снижает шансы "Спартака" на золото. Если команда хочет бороться за медали, то график никак не может влиять. Хотя надо посмотреть, какие выезды будут логистически. Терять очки нельзя. Чемпионом становятся те команды, которые проходят сложные выезды без срывов и набирают свои очки.

Можно проиграть "Зениту", но на дистанции надо брать свои очки. Тогда шансы будут. Кто-то, конечно, может посетовать на неудачный календарь, если будет терять очки, а те, кто будет выигрывать, скажет, что календарь нормальный», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 3-й позиции российской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе. «Красно-белые» отстают от лидерства в чемпионате на 2 балла.