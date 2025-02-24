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    Слот — о победе над «Ман Сити»: Мы знали, что нам нужно много защищаться

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе своей команды в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Если вы играете на "Этихаде" и побеждаете там, то это всегда большая победа, независимо от того, как выглядит турнирная таблица.

    Если вы играете на выезде против команды Гвардиолы, то почти невозможно владеть мячом больше, чем они. Мы знали, что нам нужно много защищаться, и мы с этим справились, а потом несколько хороших моментов в контратаке и привели нас к победе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

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