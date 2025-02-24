Слот — о победе над «Ман Сити»: Мы знали, что нам нужно много защищаться

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 26-го тура АПЛ против(2:0).

«Если вы играете на "Этихаде" и побеждаете там, то это всегда большая победа, независимо от того, как выглядит турнирная таблица.

Если вы играете на выезде против команды Гвардиолы, то почти невозможно владеть мячом больше, чем они. Мы знали, что нам нужно много защищаться, и мы с этим справились, а потом несколько хороших моментов в контратаке и привели нас к победе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. В следующем поединке «мерсисайдцы» сыграют против «Ньюкасла».