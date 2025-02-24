сыграют в последнем матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча команд состоится в Риме на «Олимпико» 24 февраля в 22:45 по мск.

«Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении 9 туров. С учетом всех турниров у команды Клаудио Раньери 3 победы в 4 последних поединках. «Римляне» обыграли «Венецию» и «Парму» 1:0, а также прошли в Лигу чемпионов, одолев «Порту» по сумме двух игр 4:3.

«Монца» не выигрывает уже 5 туров, причем в четырех из них команда потерпела поражение. Последним результатом гостей является нулевая ничья с «Лечче». На выезде клуб проиграл 6 последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.75. Букмекеры дают 1.33 на победу «Ромы» и 10.0 на победу «Монцы».

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «римлян» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.