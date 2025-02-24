«Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении 9 туров. С учетом всех турниров у команды Клаудио Раньери 3 победы в 4 последних поединках. «Римляне» обыграли «Венецию» и «Парму» 1:0, а также прошли в Лигу чемпионов, одолев «Порту» по сумме двух игр 4:3.
«Монца» не выигрывает уже 5 туров, причем в четырех из них команда потерпела поражение. Последним результатом гостей является нулевая ничья с «Лечче». На выезде клуб проиграл 6 последних матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Букмекеры дают 1.33 на победу «Ромы» и 10.0 на победу «Монцы».
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «римлян» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.