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    В «Зените» прокомментировали срыв трансфера Перейры

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на срыв трансфера хавбека «Крузейро» Матеуса Перейры.

    Виллиам де Оливейра
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    Виллиам де Оливейра

    «Как ассистент я бы сказал, что нам нужна замена Клаудиньо, но мы будем добиваться своих целей с теми игроками, которые у нас есть в наличии.

    С моей точки зрения, это были переговоры, которые были раздуты из-за короткого времени, которое у нас было на подписание и регистрацию игрока. Но ничего не вышло, мы желаем игроку успеха, а сами продолжим подготовку к первому матчу лиги», — приводит слова Оливейры itatiaia.com

    Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период футболист провел 81 матч, забил 12 мячей и сделал 17 ассистов.

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