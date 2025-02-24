В «Зените» прокомментировали срыв трансфера Перейры

Тренер «Зенита»отреагировал на срыв трансфера хавбека «Крузейро»

«Как ассистент я бы сказал, что нам нужна замена Клаудиньо, но мы будем добиваться своих целей с теми игроками, которые у нас есть в наличии.

С моей точки зрения, это были переговоры, которые были раздуты из-за короткого времени, которое у нас было на подписание и регистрацию игрока. Но ничего не вышло, мы желаем игроку успеха, а сами продолжим подготовку к первому матчу лиги», — приводит слова Оливейры itatiaia.com

Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период футболист провел 81 матч, забил 12 мячей и сделал 17 ассистов.