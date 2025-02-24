ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
    Все новости спорта

    Анчелотти высказался о Модриче

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что восхищен текущей формой хорватского полузащитника Луки Модрича.

    Лука Модрич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич

    «Модрич — это подарок футболу. Пусть играет столько, сколько захочет. Он очень хорошо делает свою работу. Нам повезло иметь в составе такую легенду. У меня был другой игрок, которому было 40 лет — Мальдини. Их можно сравнивать друг с другом с точки зрения того, каким должен быть футболист.

    Они — потрясающие примеры для подражания. Неслучайно они достигли 40-летнего возраста, выступая на таком уровне. Генетика имеет значение, но также важны отношение к делу и профессионализм», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне 39-летний Модрич сыграл за «сливочных» 39 матчей, забил 4 мяча, сделал 6 ассистов. Его контракт действует до конца сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» ждет коллизия?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Монца» выставит автобус в Риме
  • «Рома» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Мальоркой»?
  • «Севилья» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры