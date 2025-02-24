Анчелотти высказался о Модриче

Главный тренер «Реала»сообщил, что восхищен текущей формой хорватского полузащитника

«Модрич — это подарок футболу. Пусть играет столько, сколько захочет. Он очень хорошо делает свою работу. Нам повезло иметь в составе такую легенду. У меня был другой игрок, которому было 40 лет — Мальдини. Их можно сравнивать друг с другом с точки зрения того, каким должен быть футболист.

Они — потрясающие примеры для подражания. Неслучайно они достигли 40-летнего возраста, выступая на таком уровне. Генетика имеет значение, но также важны отношение к делу и профессионализм», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне 39-летний Модрич сыграл за «сливочных» 39 матчей, забил 4 мяча, сделал 6 ассистов. Его контракт действует до конца сезона.