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    Ван Дейк: Постараемся отдать все в матче с «Манчестер Сити»

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий по поводу предстоящего поединка против «Манчестер Сити» в АПЛ.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Опасен ли "Ман Сити"? Сто процентов. Недавно они обыграли "Ньюкасл" со счетом 4:0. Они были чемпионами четыре раза подряд не просто так. Так что они заслуживают имеющегося уважения, и мы определенно им его окажем.

    Но в воскресенье мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет трудно, потому что мы давно не побеждали там на "Этихаде" в Премьер-лиге, мы все это знаем.

    Но мы должны выйти туда храбрыми, вместе с нашими болельщиками, отдать все, что у нас есть, и попытаться сделать шаг вперед», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз можете почитать по этой ссылке.

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