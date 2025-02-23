Ван Дейк: Постараемся отдать все в матче с «Манчестер Сити»

Защитникдал комментарий по поводу предстоящего поединка противв АПЛ.

«Опасен ли "Ман Сити"? Сто процентов. Недавно они обыграли "Ньюкасл" со счетом 4:0. Они были чемпионами четыре раза подряд не просто так. Так что они заслуживают имеющегося уважения, и мы определенно им его окажем.

Но в воскресенье мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет трудно, потому что мы давно не побеждали там на "Этихаде" в Премьер-лиге, мы все это знаем.

Но мы должны выйти туда храбрыми, вместе с нашими болельщиками, отдать все, что у нас есть, и попытаться сделать шаг вперед», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз можете почитать по этой ссылке.