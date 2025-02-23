Тебас: «Реал» — клуб, который вечно плачет и ищет заговоры

Президент Ла Лигивысказался о критике мадридцев в адрес арбитров.

«В последние недели произошло много спорных ситуаций с участием судей. Мадридский "Реал" и его телевидение создают полемику [вокруг этого] и формируют ложные представления, ставя под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но в Мадриде уделяют этому особое внимание. Я знаю многих мадридцев, которые не согласны с поведением "Реала", являющегося клубом, который всё время плачет. Они поплачут на этих выходных и будут делать это на следующих выходных, а также обвинять во всём заговор против них.

Футбол Флорентино обманывает людей. Он представляет олигархический футбол, предназначенный только для богатых. Перес всё хочет решать сам и самостоятельно распределять деньги. Часть сторонников мадридизма совершает ошибку, одобряя всё, что делает Флорентино. У мадридцев должно быть собственное, независимое мнение. Я рад, когда "Реал" побеждает. Был очень рад победе "Реала" в Лиге чемпионов. Но я мадридист, а не флорентиец.

Суперлига? Я не представляю Ла Лигу без мадридского "Реала", это невозможно. Однако Флорентино очень упрям. Он никогда не проигрывает», — приводит слова Переса Marca со ссылкой на The Objective«.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры.