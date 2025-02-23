Слот: Все удивлены, что «Сити» не на вершине

Главный тренервысказался о предстоящем матче св АПЛ.

«Все удивлены, что "Сити" не на вершине, потому что они были там на протяжении многих лет.

У них отличный тренер, который показал, что он может быть там каждый сезон. Так что не думаю, что кто-то ожидал, что они сейчас будут так сильно отставать от нас. Я считаю, что они снова поднимутся.

Все, по крайней мере я, ожидают, что они снова будут там в следующем сезоне, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз, но я думаю, что они уже намного лучше. У них были один или два трудных месяца.

Они хорошо начали сезон, и я думаю, что сейчас они снова на верном пути. Но они потеряли слишком много очков в сложный период сезона, когда у них также было много травм. И потом, эта лига беспощадна. Если вы не в лучшей форме, каждая игра дается тяжело», — цитирует Слота Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз можете почитать по этой ссылке.