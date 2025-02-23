Семшов: «Динамо» неплохо усилилось зимой и может бороться за золото

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Россиисчитает, что команда неплохо усилилось в зимнее трансферное окно и может включиться в борьбу за чемпионство.

«Те, кто ушли, практически не получали игрового времени. В клуб же пришли футболисты своих национальных сборных, которые могут добавить в "Динамо" конкуренцию и помочь побороться за высокие места.

У команды сбалансированный состав, не нужно было брать игроков скопом, как у нас некоторые клубы делают. Некоторые клубы ведут игроков не один месяц, чтобы посмотреть, как тот или иной игрок может добавить в игру клуба, и чтобы футболист вместе с командой прогрессировали, а не стояли на месте», — сказал Семшов «Матч ТВ».

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Зимой состав бело-голубых пополнили парагвайский крайний защитник Хуан Касерес и российский полузащитник Данила Глебов. Из команды ушли Владислав Грулев («Пари НН»), Иван Лепский («Сокол», аренда), Станислав Бессмертный («Урал», аренда), Иван Зазвонкин («Енисей», аренда) и Лука Гагнидзе («Крылья Советов», аренда).