2-й таймМанчестер Сити — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Семшов: «Динамо» неплохо усилилось зимой и может бороться за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов считает, что команда неплохо усилилось в зимнее трансферное окно и может включиться в борьбу за чемпионство.

    Игорь Семшов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Семшов

    «Те, кто ушли, практически не получали игрового времени. В клуб же пришли футболисты своих национальных сборных, которые могут добавить в "Динамо" конкуренцию и помочь побороться за высокие места.

    У команды сбалансированный состав, не нужно было брать игроков скопом, как у нас некоторые клубы делают. Некоторые клубы ведут игроков не один месяц, чтобы посмотреть, как тот или иной игрок может добавить в игру клуба, и чтобы футболист вместе с командой прогрессировали, а не стояли на месте», — сказал Семшов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Зимой состав бело-голубых пополнили парагвайский крайний защитник Хуан Касерес и российский полузащитник Данила Глебов. Из команды ушли Владислав Грулев («Пари НН»), Иван Лепский («Сокол», аренда), Станислав Бессмертный («Урал», аренда), Иван Зазвонкин («Енисей», аренда) и Лука Гагнидзе («Крылья Советов», аренда).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане быстро взломают оборону «ткачей»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Старая Сеньора» обойдется без прелюдий
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • В Сан-Себастьяне будут забивать!
  • «Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Завтра в 23:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры