ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» громит «Ман Сити» и уходит в отрыв. Чемпионская гонка окончена?
    Все новости спорта

    Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче против «Ман Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после победы своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:0).

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    В этом поединке египтянин забил гол на 14-й минуте и сделал голевую передачу.

    «Это невероятно. Здесь (на "Этихаде") очень тяжело играть. У них сильная команда и потрясающий тренер. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. Это особенное чувство. Особенно когда ты в гонке за титул, это невероятно.

    Надеюсь, мы сохраним спокойствие, потому что иногда давление сказывается на нас. Мы стараемся выигрывать каждый матч.

  • «Ливерпуль» громит «Ман Сити» и уходит в отрыв. Чемпионская гонка окончена?
  • Мерсисайдцы увеличили отрыв от преследователей в таблице Премьер-лиги до 11 очков
  • Сегодня

    • Сейчас я в лучше форме за всю карьеру? Не знаю. У каждого свое мнение. Кому-то, возможно, больше нравятся мои первые сезоны, кому-то — нынешний. Но я предпочитаю нынешний, потому что победа в чемпионате, помощь молодым игрокам — это особенное чувство. Нам нужен еще один титул. Мне и другим лидерам команды нужен еще один титул», — сказал Салах BBC.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов. В следующем поединке «мерсисайдцы» сыграют против «Ньюкасла» 26-го февраля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане быстро взломают оборону «ткачей»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Старая Сеньора» обойдется без прелюдий
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • В Сан-Себастьяне будут забивать!
  • «Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Завтра в 23:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры