Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче против «Ман Сити»

Нападающийподелился эмоциями после победы своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против(2:0).

В этом поединке египтянин забил гол на 14-й минуте и сделал голевую передачу.

«Это невероятно. Здесь (на "Этихаде") очень тяжело играть. У них сильная команда и потрясающий тренер. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. Это особенное чувство. Особенно когда ты в гонке за титул, это невероятно.

Надеюсь, мы сохраним спокойствие, потому что иногда давление сказывается на нас. Мы стараемся выигрывать каждый матч.

Сейчас я в лучше форме за всю карьеру? Не знаю. У каждого свое мнение. Кому-то, возможно, больше нравятся мои первые сезоны, кому-то — нынешний. Но я предпочитаю нынешний, потому что победа в чемпионате, помощь молодым игрокам — это особенное чувство. Нам нужен еще один титул. Мне и другим лидерам команды нужен еще один титул», — сказал Салах BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов. В следующем поединке «мерсисайдцы» сыграют против «Ньюкасла» 26-го февраля.