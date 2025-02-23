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    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0:2. Онлайн
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    «Манчестер Сити» дома уступил «Ливерпулю» в матче АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В центральной игре 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Уже на 14-й минуте Мохамед Салах с передачи Доминика Собослаи вывел свою команду вперед.

    На 37-й минуте уже сам венгерский полузащитник забил, а ассистировал ему египетский вингер.

    Второй тайм получился гораздо более закрытым, «Ливерпуль» контролировал ход матча и спокойно довел его до победы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ливерпуль 0:2
    Голы: 0:1 Мохамед Салах (14'), 0:2 Доминик Собослаи (37') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Натан Аке (Рубен Диаш, 78'), Йошко Гвардиол, Савиньо, Кевин Де Брёйне (Джеймс Макати, 66'), Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 78'), Филип Фоден, Жереми Доку, Омар Мармуш (Илкай Гюндоган, 77') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 74'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 79'), Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 74'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах (Харви Эллиотт, 90'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 90')

    «Ливерпуь» упрочил свое лидерство в таблице АПЛ с 64 очками. Команда Пепа Гвардиолы идет четвертой с 44 очками.

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