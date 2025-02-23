23 февраля на поле «Этихад»проведут центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи в 19:30 по мск.

«Горожане» вылетели из Лиги чемпионов и теперь для них АПЛ является самым главным турниром до конца сезона. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают сейчас 4-е место с 44 очками. На титул рассчитывать уже не приходится, а вот войти в тройку лидеров еще можно. В прошлом туре хозяева сделали шаг на пути к цели и разгромили 4:0 «Ньюкасл», выиграв в третий раз за последние 4 матча. При этом все помнят, как «Сити» проиграл 1:5 «Арсеналу» в позапрошлом туре.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и сейчас единолично возглавляет таблицу с отрывом от «Арсенала» в 8 очков. «Мерсисайдцы» в таком положении, что могут себе позволить потерять очки. Они упустили по 2 пункта в играх с «Эвертоном» (2:2) и «Астон Виллой» (2:2). Однако игра с «Ман Сити» станет серьезным испытанием за последние туры.

Календарь и таблица АПЛ

В первый раз команды встретились в декабре. Тогда «Ливерпуль» на своем поле выиграл 2:0. До этого дважды фиксировалась ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 3.85.

предлагают прогноз с коэффициентом 3.85. Букмекеры дают 3.25 на «Ман Сити» и 2.19 на «Ливерпуль», на ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run. Там же смотрите стартовые составы, статистику и коэффициенты.

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