ПСЖ в последних матчах неудержим. Команда Луиса Энрике выиграла всухую в 4 из 5 матчей. На неделе «парижане» разгромили «Брест» 7:0 в Лиге чемпионов. Перед этим были победы в Лиге 1 над «Монако» (4:1) и «Тулузой» (1:0). В целом победная серия гостей длится уже 7 игр.
«Лион» после поражения от «Марселя» (2:3) выиграл две встречи. Он обыграл «Реймс» (4:0) и «Монпелье» (4:1). На протяжении 8 матчей «Лион» не проигрывает дома. Это статистика с учетом всех турниров.
«Лион» проиграл 4 последних матча против ПСЖ. Если ПСЖ снова выиграет, что оторвется от «Марселя» на 13 очков. «Лион» при любом исходе останется шестым.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 5.05 на «Лиона» и 1.64 на ПСЖ, на ничью ставки принимаются с котировкой 4.45.
- Согласно прогнозу ИИ, «Лион» и ПСЖ сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лион» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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