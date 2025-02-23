Гвардиола назвал задачу «Манчестер Сити» на остаток сезона

Главный тренервысказался о главной цели команды на остаток сезона.

«Топ-3? Невероятно. Вау. Это было бы большим достижением, 100%. Мы идем на ужин, я вас приглашаю. Вы выбираете ресторан — я плачу!

Задача — попасть в Лигу чемпионов. Это было бы огромным успехом. Я настроен на то, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия.

Никто не сможет набрать 100 очков в английской Премьер-лиге и выиграть её четыре раза подряд. Этого не произойдёт при моей жизни, мне жаль», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.