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    Гвардиола назвал задачу «Манчестер Сити» на остаток сезона

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о главной цели команды на остаток сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Топ-3? Невероятно. Вау. Это было бы большим достижением, 100%. Мы идем на ужин, я вас приглашаю. Вы выбираете ресторан — я плачу!

    Задача — попасть в Лигу чемпионов. Это было бы огромным успехом. Я настроен на то, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия.

    Никто не сможет набрать 100 очков в английской Премьер-лиге и выиграть её четыре раза подряд. Этого не произойдёт при моей жизни, мне жаль», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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