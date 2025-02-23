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    Гвардиола — о поражении «Ман Сити»: Мы могли быть более продуктивными при ударах

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:2).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Мы играли очень хорошо. Возможно, мы могли быть более продуктивными при ударах, но мы играли против фантастической команды. Возможно, вначале шансы были 50 на 50, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме они оборонялись очень глубоко.

    Мы сделали то, что не пробовали во многих играх, а именно мы привели их к штрафной и попытались обыграть их там. Тактика заключалась в том, чтобы находиться в финальной трети, и это случалось часто, но мы не забили», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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    • После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Тоттенхэма» 26-го февраля.

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