Акинфеев: Основные результаты должны быть в чемпионате и Кубке России

Голкипер московскоговысказался о сборах московской команды.

«Дорогие друзья! Ну что, сборы завершились. Я думаю, что поработали хорошо. Не смотрим на результаты матчей. Я думаю, что основные результаты должны быть в чемпионате и Кубке России. Это намного важнее, чем то, что сейчас.

Вылетаем скоро домой, начнём подготовку к матчу с "Зенитом". Надеюсь, что нас ждёт достаточно хорошая весна», — заявил Акинфеев в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.