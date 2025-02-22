Ямаль: Флик — один из лучших тренеров, он пытается объяснить всё

Форвард «Барселоны»похвалил наставника сине-гранатовых. По словам нападающего, с тренером очень приятно работать.

«Все пошло очень хорошо с самого начала. Перед тем как приехать сюда летом, я был на Евро и разговаривал с ним. По правде говоря, я был очень удивлен тем, как он привязан ко всем нам, как он пытается поговорить с каждым.

Флик пытается объяснить причину происходящего, если меняет вас или вы не играете. Да что угодно. Он пытается объяснить. Старается убедиться, что у нас все хорошо. И я думаю, что он один из лучших тренеров, которые у меня были», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.