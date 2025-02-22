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    «Торино» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    22 февраля в Турине в рамках 26-го тура Серии А «Торино» и «Милан» проведут очную встречу, которая стартует в 20:00 мск.

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    Туринцы могут в четвертый раз подряд упустить очки. Ранее они дважды сыграли вничью и потерпели поражение. Однако последние встречи с «Миланом» для «быков» заканчивались удачно — 3:1 и 2:2.

    При этом «Милан» злой после вылета из Лиги чемпионов, поэтому «дьяволы» намерены отыграться за такой серьезный промах. «Милан» не проигрывает в Серии А 4 тура. В трех из них «россонери» одержали победу.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 4.15 на победу «Торино», 3.60 на ничью и 1.94 на победу «Милана».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Милана» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Торино» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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