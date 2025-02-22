Туринцы могут в четвертый раз подряд упустить очки. Ранее они дважды сыграли вничью и потерпели поражение. Однако последние встречи с «Миланом» для «быков» заканчивались удачно — 3:1 и 2:2.
При этом «Милан» злой после вылета из Лиги чемпионов, поэтому «дьяволы» намерены отыграться за такой серьезный промах. «Милан» не проигрывает в Серии А 4 тура. В трех из них «россонери» одержали победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 4.15 на победу «Торино», 3.60 на ничью и 1.94 на победу «Милана».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Милана» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торино» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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