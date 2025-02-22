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    Салах: Игра с «Манчестер Сити» будет очень сложной

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил состояние «Манчестер Сити». По мнению нападающего, команда Хосепа Гвардиолы сможет преодолеть трудности

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «У них один из лучших тренеров всех времён и великолепные футболисты. Они много лет играют на высоком уровне и выиграли всё. Так что они всегда будут сильной командой и всегда могут победить.

    Думаю, игра будет очень сложной. У них есть преимущество в виде своего поля и опытных игроков. Нам нужно сохранять спокойствие и стараться», — цитирует Салаха Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» в 26 матчах набрал 61 очко и занимает первое место в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» (44 очка) идет на 4-й позиции.

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