Салах: Игра с «Манчестер Сити» будет очень сложной

Форвард «Ливерпуля»оценил состояние «Манчестер Сити». По мнению нападающего, командасможет преодолеть трудности

«У них один из лучших тренеров всех времён и великолепные футболисты. Они много лет играют на высоком уровне и выиграли всё. Так что они всегда будут сильной командой и всегда могут победить.

Думаю, игра будет очень сложной. У них есть преимущество в виде своего поля и опытных игроков. Нам нужно сохранять спокойствие и стараться», — цитирует Салаха Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 61 очко и занимает первое место в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» (44 очка) идет на 4-й позиции.