«Тоттенхэм» явно точит зуб на «Ипсвич» за поражение 1:2 в первом круге. В целом история противостояний команд интересная. На данный момент «Тоттенхэм» проиграл 4 матча в очной серии.
Обе команды набрали очки в прошлом туре. Хозяева сыграли 1:1 с «Астон Виллой», а гости со счетом 1:0 выиграли дома у «Манчестер Юнайтед».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм»: 4.05 на «Ипсвич», 3.85 на ничью и 1.89 на «Тоттенхэм»,
- Искусственный интеллект уверен, что «Ипсвич» выиграет матч со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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