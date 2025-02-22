В 26-м туре АПЛсыграет в гостях у. Поединок состоится 22 февраля на «Портман Роуд» в 18:00 по мск.

«Тоттенхэм» явно точит зуб на «Ипсвич» за поражение 1:2 в первом круге. В целом история противостояний команд интересная. На данный момент «Тоттенхэм» проиграл 4 матча в очной серии.

Обе команды набрали очки в прошлом туре. Хозяева сыграли 1:1 с «Астон Виллой», а гости со счетом 1:0 выиграли дома у «Манчестер Юнайтед».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.02. Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм»: 4.05 на «Ипсвич», 3.85 на ничью и 1.89 на «Тоттенхэм»,

Искусственный интеллект уверен, что «Ипсвич» выиграет матч со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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