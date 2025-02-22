Хомуха: Уход Зделара — потеря для ЦСКА

Ветеранвысказался о переходеиз московского клуба в

«Несомненно, это потеря для "армейцев". Зделар являлся игроком основного состава. Почему он принял такое решение? У Саши через полгода заканчивался контракт, в конце сезона, и, как я понимаю, ЦСКА не предлагал ему тех условий, которые он бы хотел.

Зачем он "Зениту"? Для глубины состава. Во-первых, Зделар адаптирован к российскому чемпионату, во-вторых, это хороший, качественный футболист. Эти факторы и сыграли свою роль», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

За ЦСКА Зделар провел 96 матчей. У футболиста один забитый гол и один ассист.