«Эвертон» набрал неплохую форму. «Ириски» не проигрывают уже длительный отрезок времени. На их счету 4 победы в 5 последних матчах турнира. В прошлом туре хозяева победили «Кристал Пэлас» 2:1, а перед этим на «Гудисон Парк» добились ничьи 2:2 с «Ливерпулем».
МЮ же опускается во все более глубокую яму. «Красные дьяволы» потерпели 3 поражения в 5 матчах АПЛ. Они проиграли 2 поединка подряд. Последним результатом команды Рубена Аморима стали выездные 0:1 с «Тоттенхэмом», а ранее гости проиграли на своем поле «Кристал Пэлас» 0:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры считают «Эвертон» фаворитом за 2.51, на победу «Ман Юнайтед» они дают 3.10.
- Искусственный интеллект предсказывает МЮ крупную победу со счетом 3:0. Это неудивительно, поскольку «манкунианцы» выиграли 6 последних очных встреч.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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