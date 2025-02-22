В матче 26-го тура английской Премьер-лигисыграет в гостях у. Игра состоится 22 февраля в 15:30 по мск.

«Эвертон» набрал неплохую форму. «Ириски» не проигрывают уже длительный отрезок времени. На их счету 4 победы в 5 последних матчах турнира. В прошлом туре хозяева победили «Кристал Пэлас» 2:1, а перед этим на «Гудисон Парк» добились ничьи 2:2 с «Ливерпулем».

МЮ же опускается во все более глубокую яму. «Красные дьяволы» потерпели 3 поражения в 5 матчах АПЛ. Они проиграли 2 поединка подряд. Последним результатом команды Рубена Аморима стали выездные 0:1 с «Тоттенхэмом», а ранее гости проиграли на своем поле «Кристал Пэлас» 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры считают «Эвертон» фаворитом за 2.51, на победу «Ман Юнайтед» они дают 3.10.

Искусственный интеллект предсказывает МЮ крупную победу со счетом 3:0. Это неудивительно, поскольку «манкунианцы» выиграли 6 последних очных встреч.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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