Дивеев: Мы рады, что Зделар ушел

Защитник ЦСКАвысказался об уходе хавбека. Футболист перешел в «Зенит».

«Что касается ухода Зделара в "Зенит", то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию.

Саше пожелали удачи и, самое главное, без травм. Уже скоро увидимся. Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушел», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

29-летний Зделар играл за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне футболист в 21-м матче сделал одну результативную передачу.