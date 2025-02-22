22 февраля в 20:30 по мск в Бирмингемесыграют в рамках поединка 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» не может выиграть в АПЛ уже пять туров подряд. В четырех из них она сыграла вничью. В прошлом матче бирмингемцы на своем поле добились ничьи 2:2. Это была третья домашняя ничья подряд для команды Уная Эмери.

«Челси» отходит от двух поражений подряд, причем от одной и той же команды. «Аристократы» проиграли «Брайтону» 1:2 в Кубке Англии и 0:3 в матче АПЛ. На выезде «Челси» не может выиграть 6 матчей подряд во всех турнирах, в четырех из них «синие» проиграли.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.81. Букмекеры дают 2.65 на победу «Астон Виллы» и 2.60 на победу «Челси», на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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