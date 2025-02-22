«Астон Вилла» не может выиграть в АПЛ уже пять туров подряд. В четырех из них она сыграла вничью. В прошлом матче бирмингемцы на своем поле добились ничьи 2:2. Это была третья домашняя ничья подряд для команды Уная Эмери.
«Челси» отходит от двух поражений подряд, причем от одной и той же команды. «Аристократы» проиграли «Брайтону» 1:2 в Кубке Англии и 0:3 в матче АПЛ. На выезде «Челси» не может выиграть 6 матчей подряд во всех турнирах, в четырех из них «синие» проиграли.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Букмекеры дают 2.65 на победу «Астон Виллы» и 2.60 на победу «Челси», на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
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