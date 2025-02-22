«Канониры» при любом раскладе сохранят за собой второе место. Кроме погони за «Ливерпулем» у команды Артеты есть еще один стимул — продлить победную серию в турнире, которая на данный момент составляет 3 поединка. «Арсенал» обыграл «Лестер» и «Вулверхэмптон», а также добился крупной победы над «Ман Сити» со счетом 5:1.
«Вест Хэм» не может выиграть уже 4 тура. Для него это будет третье дерби подряд. Два предыдущих клуб проиграл. «Молотобойцы» уступили «Челси» (1:2) и «Брентфорду» (0:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры пророчат «Арсеналу» легкую победу: 1.29 на хозяев, 10.0 на гостей.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «канониров» со счетом 3:0.
Трансляция матча
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