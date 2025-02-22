В 26-м туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между. Команды сыграют 22 февраля в 18:00 по мск.

«Канониры» при любом раскладе сохранят за собой второе место. Кроме погони за «Ливерпулем» у команды Артеты есть еще один стимул — продлить победную серию в турнире, которая на данный момент составляет 3 поединка. «Арсенал» обыграл «Лестер» и «Вулверхэмптон», а также добился крупной победы над «Ман Сити» со счетом 5:1.

«Вест Хэм» не может выиграть уже 4 тура. Для него это будет третье дерби подряд. Два предыдущих клуб проиграл. «Молотобойцы» уступили «Челси» (1:2) и «Брентфорду» (0:1).

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Прогнозы и ставки

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры пророчат «Арсеналу» легкую победу: 1.29 на хозяев, 10.0 на гостей.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «канониров» со счетом 3:0.

Трансляция матча

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