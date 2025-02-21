Слот — о противостоянии с ПСЖ: Мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной

Главный тренервысказался о предстоящем противостоянии команды противв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На этом этапе турнира уровень соперников будет только высоким, и в лице ПСЖ мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной.

Они с блеском квалифицировались в 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе после крупной победы над "Брестом", а также показали отличные результаты в групповом этапе, победив "Штутгарт", "Манчестер Сити", "Жирону" и "Зальцбург".

Как и мы, ПСЖ лидирует в своей лиге и сейчас переживает длительную серию без поражений. Это всё говорит нам о том, с каким вызовом нам предстоит столкнуться, но это также вызов, который мы будем ждать с нетерпением, зная, что мы также полностью заслужили быть в 1/8 финала.

Конечно, наш главный фокус сейчас — это предстоящие матчи в английской Премьер-лиге начиная с "Манчестер Сити" в воскресенье, но мы будем делать всё возможное, чтобы быть в лучшей форме, когда Лига чемпионов возобновится», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.