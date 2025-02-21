Шаронов: «Зенит» и «Спартак» купили футболистов для победы в РПЛ

Бывший российский футболистдал комментарий по поводу усиленияэтой зимой.

«В вопросе трансферов надо учитывать возможности клуба. Не знаю, какая политика у "Локомотива", какие возможности. Мы видим, что "Зенит" и "Спартак" сделали приобретения. Мы пока не играем в еврокубках, но они покупают футболистов, чтобы выиграть в РПЛ.

Видите, у каждого свой подход к трансферам и возможности. Может, "Локомотив" определённую часть бюджета тратит на академию и развитие клуба. Но лучше спросить у них», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что лидирует в РПЛ «Краснодар», на втором месте идет «Зенит», а третьим в турнирной таблице располагается «Спартак».