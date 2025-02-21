Радимов — о Зделаре: «Зенит» страхуется

Экс-полузащитниквысказался о переходеиз ЦСКА в питерский клуб.

«Думаю, "Зенит" страхуется. Подменить основного опорного полузащитника Барриоса некому, правильно? А Зделар знает чемпионат, это раз. Второе, я посмотрел статистику, из 18 туров за ЦСКА в этом сезоне он не сыграл только в трёх. Вызывался в национальную сборную…

И стоит его трансфер не так дорого. Дальше всё будет зависеть от него, но на данный момент, как я вижу, это альтернатива в центр поля Барриосу и Венделу. Всё может быть: карточки, удаления, травмы и так далее. Тем более молодой Васильев получил травму», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Соглашение с сине-бело-голубыми заключено до июня 2026 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.

Календарь и таблица РПЛ

За ЦСКА Зделар провел 96 матчей. У футболиста один забитый гол и один ассист.