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    Николич: Задача ЦСКА — вершина чемпионата и выиграть Кубок

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о задачах команды на текущий сезон.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Вы знаете, что я максималист и ставлю себе и команде всегда только самые высокие задачи — вершина чемпионата и выиграть Кубок. И если не будет давления, я сам буду давить на всех. Другие позиции меня не устраивают. Однако я также и реалист и понимаю, как это звучит сейчас с 6-го места чемпионата.

    Наша задача — работать и работать, и мне нравятся те процессы по строительству команды, которые сейчас происходят. Мы все еще молоды и продолжаем расти, но конечная наша цель — и мы должны это постоянно держать в голове — это только вершина», — цитирует Николича клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент ЦСКА занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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