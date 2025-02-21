Глушаков: Знаю, но не буду говорить, почему «Спартак» тратит такие большие деньги

Экс-игроквысказался о зимних трансферах московского клуба.

«Соотношение цены и качества новичков "Спартака" пока неизвестно, в будущем узнаем, что представляют собой эти футболисты и оправдана ли была такая трата денег.

По итогам сезона можно будет оценивать приобретения и спрашивать у руководства, правильным ли решением было потратить столько денег.

"Лукойл" — большая компания, у них очень много денег. Вот они и тратят свои финансы. Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата на данный момент.