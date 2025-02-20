Зобнин — о новичках «Спартака»: Это футболисты высокого уровня

Полузащитниквысказался об адаптации новичков «красно-белых» на зимних сборах.

Напомним, что московский клуб подписал в зимнее трансферное окно голкипера Илью Помазуна, полузащитника Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию.

«Все новички вливаются потихоньку. Понятно, что нужно какое‑то время для адаптации, потихоньку знакомимся. Это футболисты высокого уровня. Постараемся помочь им побыстрее адаптироваться, чтобы они приносили пользу команде.

Что могу сказать про Помазуна? Понятно, что Илья — русский, но ему так же, как и новичкам, нужно время для адаптацию. Все прекрасно его знаем, с "Торпедо" он провел хорошую игру», — сказал Зобнин «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от лидерства на 2 балла.