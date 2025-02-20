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    Ямаль отреагировал на сравнение его с Месси

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    Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль ответил тем, кто считает его похожим на легендарного Лионеля Месси.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «К счастью, я не первый, кого сравнивают с Лео. Это значит, что у людей срабатывает что-то внутри каждый раз, когда они видят левоногого вингера, или иногда просто левоногого. Я стараюсь быть собой.

    Конечно, Месси, и я всегда это говорю, — лучший игрок в истории, и если тебя сравнивают с ним, значит, ты преуспел, но я стараюсь быть собой. Я стараюсь делать то, что умею, и отдавать все ради этой футболки», — сказал 17-летний Ямаль Mundo Deportivo.

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    • В основном составе «Барселоны» Ямаль дебютировал, когда ему только исполнилось 16 лет. Всего сыграл за команду 59 матчей и забил в них 10 мячей. В составе сборной Испании он стал чемпионом Евро-2024.

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