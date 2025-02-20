Ямаль отреагировал на сравнение его с Месси

Полузащитник «Барселоны»ответил тем, кто считает его похожим на легендарного

«К счастью, я не первый, кого сравнивают с Лео. Это значит, что у людей срабатывает что-то внутри каждый раз, когда они видят левоногого вингера, или иногда просто левоногого. Я стараюсь быть собой.

Конечно, Месси, и я всегда это говорю, — лучший игрок в истории, и если тебя сравнивают с ним, значит, ты преуспел, но я стараюсь быть собой. Я стараюсь делать то, что умею, и отдавать все ради этой футболки», — сказал 17-летний Ямаль Mundo Deportivo.

В основном составе «Барселоны» Ямаль дебютировал, когда ему только исполнилось 16 лет. Всего сыграл за команду 59 матчей и забил в них 10 мячей. В составе сборной Испании он стал чемпионом Евро-2024.