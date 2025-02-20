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    Слот: «Ливерпулю» придется помучиться, чтобы не подпустить «Манчестер Сити» к воротам

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем поединке против «Манчестер Сити».

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Мы снова столкнемся с такой сильной командой, как "Астон Вилла". Арсенал» играет перед нами, но это не делает нашу игру легче или сложнее. У нас 12 матчей, у «Арсенала» 13. Мы не можем смотреть на другие команды, мы знаем, что на «Этихаде» тяжело.

    «Ман Сити» при Гвардиоле — отличная команда, которая умеет очень хорошо играть. За много лет у них было несколько месяцев не на высоте. Вижу, как они возвращаются сейчас после матча с «Ньюкаслом». Нам придется помучиться и потрудиться, чтобы не подпустить их к своим воротам, но перед ними сильная команда.

    У «Ман Сити» доступны игроки, стиль тот же. Мне это нравится: если они наденут другие футболки, то сразу все равно сразу поймешь, что это команда Пепа Гвардиолы. Мы видели это, даже когда они теряли очки. Если у него выбывают игроки, то в АПЛ становится очень сложно. Игроки вернулись, стиль тот же, результаты лучше«, — цитирует Слота Liverpool Echo.

    Соперники сойдутся между собой 23 февраля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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