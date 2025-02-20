Силва: Без сомнения, это мой худший сезон в «Манчестер Сити»

Полузащитниквысказался о текущем положении дел в команде.

«Конечно, этот сезон пока что очень разочаровывает. Есть вещи, которые уже не вернуть: Лига чемпионов, победа в Премьер-лиге. Мы выбыли из двух важнейших соревнований, поэтому мы очень, очень опечалены.

Я уверен, что с некоторыми изменениями, которые клуб, вероятно, внесет в конце сезона, — потому что так бывает, когда в футболе не побеждаешь, — мы постараемся вернуть этот клуб на тот уровень, на котором он должен быть.

Без сомнения, это мой худший сезон в клубе. Очень сложный сезон. За весь сезон было много матчей, в которых мы были далеки от своей лучшей формы», — цитирует Силву ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «Манчестер Сити» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.