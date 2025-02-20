Родриго: «Реал» провел почти идеальный матч

Форвард «Реала»прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Мадридцы в родных стенах одолели «горожан» со счетом 3:1. В первой встрече «сливочные» также были сильнее — 3:2.

«Возможно, это был лучший матч в сезоне, против очень сильной команды, с которой мы сражались на протяжении последних лет. Мы были сильнее в обоих играх и заслуживали того, чтобы пройти дальше.

Мы очень хорошо читали игру, зная, когда нужно защищаться низким блоком, а когда прессинговать. Мы провели почти идеальный матч, несмотря на пропущенный гол в концовке.

Независимо от того, сыграем ли мы с "Атлетико" или в Германии, нам будет очень тяжело. Мы играем очень хорошо каждый день и теперь лучше понимаем друг друга. Учитывая качество и самоотдачу, которые у нас есть, я уверен, что мы продолжим играть на этом уровне», — цитирует Родриго сайт «Реала».

В 1/8 финала команда Карло Анчелотти сыграет или против «Атлетико», или против «Байера».