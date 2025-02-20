«Реал» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:1, обзор голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионовразобрался ссо счетом 3:1.

Хет-триком смог отметиться Килиан Мбаппе, который дважды забил в первом тайме и один раз — во втором. Гости ответили на это только голом Нико Гонсалеса.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (4'), 2:0 Килиан Мбаппе (33'), 3:0 Килиан Мбаппе (61'), 3:1 Николас Гонсалес (90 + 2') Предупреждения: Илкай Гюндоган (28'), Джуд Беллингхэм (38'), Николас Гонсалес (47')

Таким образом, «Реал» по сумме двух встреч победил «Манчестер Сити» со счетом 6:3 и уверенно пробился в 1/8 финала турнира.