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    «Реал» — «Манчестер Сити»Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала
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    «Реал» без проблем обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, Мбаппе сделал хет-трик

    «Реал» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» разобрался с «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Хет-триком смог отметиться Килиан Мбаппе, который дважды забил в первом тайме и один раз — во втором. Гости ответили на это только голом Нико Гонсалеса.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:1
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (4'), 2:0 Килиан Мбаппе (33'), 3:0 Килиан Мбаппе (61'), 3:1 Николас Гонсалес (90 + 2') Предупреждения: Илкай Гюндоган (28'), Джуд Беллингхэм (38'), Николас Гонсалес (47')

    Таким образом, «Реал» по сумме двух встреч победил «Манчестер Сити» со счетом 6:3 и уверенно пробился в 1/8 финала турнира.

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