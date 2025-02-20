Кержаков: Пока не собираюсь возобновлять карьеру

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, «Зенита», а ныне тренерсообщил, что разговоры о его возобновлении футбольной карьеры являются полным бредом.

«Разговоры о том, что я могу возобновить карьеру футболиста? Видимо, про меня больше нечего писать. Не знаю, как еще такую новость прокомментировать. Это единственное, что могу сказать», — сказал Кержаков Sport24.

Ранее некоторые СМИ написали, что 42-летний Кержаков думает вернуться на футбольное поле в качестве игрока пока находится без работы как тренер.

В 2017 году Кержаков повесил бутсы на гвоздь, его последней командой был «Зенит». После этого он тренировал юношескую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород», «Спартак» Суботица, «Кайрат».