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    Кержаков: Пока не собираюсь возобновлять карьеру

    Футбол Футбол России
    Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, «Зенита», а ныне тренер Александр Кержаков сообщил, что разговоры о его возобновлении футбольной карьеры являются полным бредом.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Разговоры о том, что я могу возобновить карьеру футболиста? Видимо, про меня больше нечего писать. Не знаю, как еще такую новость прокомментировать. Это единственное, что могу сказать», — сказал Кержаков Sport24.

    Ранее некоторые СМИ написали, что 42-летний Кержаков думает вернуться на футбольное поле в качестве игрока пока находится без работы как тренер.

    В 2017 году Кержаков повесил бутсы на гвоздь, его последней командой был «Зенит». После этого он тренировал юношескую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород», «Спартак» Суботица, «Кайрат».

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