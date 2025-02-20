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    Кечинов: Очень странно, что «Спартак» никого не подписал в оборону

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о проблемах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Тем футболистам, с кем "Спартак" расторг контракт, нужно было играть, а не сидеть на скамейке. Что касается усилений, много футболистов куплено в атаку, где сейчас сумасшедшая конкуренция.

    Станковичу будет очень сложно понять, кого сажать в запас, потому что Угальде, Барко и Маркиньос в очень хорошей форме. Очень странно, что "Спартак" никого не подписал в оборону — проблемы как были, так и остались», — сказал Кечинов Чемпионату.

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