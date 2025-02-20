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    Беллингем: Родриго — самый одаренный игрок в «Реале»

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    Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что Родриго является самым одаренным игроком команды Карло Анчелотти.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По словам англичанина, Родриго невероятно умело обращается с мячом.

    «Родриго — самый одарённый игрок в команде. Что он умеет делать с мячом… Когда Родриго начинает выполнять свои трюки, я удивляюсь и не понимаю, как он это делает. Будь я на его месте, я бы подвернул лодыжку (смеётся)», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в социальной сети X.

    Ранее «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы по сумме двух встреч одолели «Манчестер Сити» с общим счетом 6:3.

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