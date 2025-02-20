Анчелотти: Безусловно, «Реал» провел лучший матч в сезоне

Наставник «Реала»оценил победу команды в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1).

«Безусловно, "Реал" провел лучший матч в сезоне. Мы воспроизвели те положительные моменты, которые продемонстрировали в первом матче… И да, сегодня игра была очень сбалансированной во всех аспектах. В обороне и в атаке, с мячом и без мяча.

Важно отметить, что команда действовала очень слаженно, как единое целое, что позволило раскрыть её истинное мастерство. Шансы на гол возникали как никогда раньше — больше, чем в предыдущие годы…

Команда чувствует себя комфортно и работает хорошо, защищаясь по схеме "4-4-2". Необходимо отметить усилия двух крайних нападающих — Беллингема и Родриго, которые упорно трудятся в прессинге. Сегодня защитная линия была хороша. Я думаю, нам следует продолжать в том же духе, в этой динамике и с этой системой», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.