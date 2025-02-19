Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» решат, кто пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 19 февраля в 23:00 мск на «Сантьяго Бернабеу».

В первом матче на «Этихад» «Реал» сумел вырвать победу со счетом 3:2, дважды отыгрываясь по ходу встречи. За последние несколько сезонов команды провели между собой более шести матчей. В прошлом сезоне «сливочные» выбили «горожан» на стадии четвертьфинала. В сезоне позапрошлом «Ман Сити» выбил «Реал» и пробился в финал.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Перед этой игрой «Реал» не смог обыграть «Осасуну» в Примере (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в АПЛ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20. Для любителей более смелых прогнозов есть дерзкая ставка за 6.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.20. Для любителей более смелых прогнозов есть дерзкая ставка за 6.30. Букмекеры дают такие котировки: 1.85 и 3.85 на победу в матче, 1.17 и 5.20 на проход в 1/8 финала.

Искусственный интеллект ставит на победу «Реала» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает стартовые составы и статистику команд перед матчем.

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