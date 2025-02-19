Николич: С Пьяничем оцениваю работу на отлично

Наставник московского ЦСКАвысказался про. Футболист присоединился к армейцам минувшим летом.

«Я бы оценВ. Он мне нравится как игрок, очень хорошо помогает в команде, я сильно доволен им. Вижу его на разных позициях в новой схеме», — приводит слова Николича ТАСС.

В текущем сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Текущий контракт Пьянича с ЦСКА истекает в июне 2025 года. Есть возможность продлить соглашение еще на один сезон.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич играл за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».