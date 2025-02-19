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    Николич: С Пьяничем оцениваю работу на отлично

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался про Миралема Пьянича. Футболист присоединился к армейцам минувшим летом.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Я бы оценВ. Он мне нравится как игрок, очень хорошо помогает в команде, я сильно доволен им. Вижу его на разных позициях в новой схеме», — приводит слова Николича ТАСС.

    В текущем сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

    Текущий контракт Пьянича с ЦСКА истекает в июне 2025 года. Есть возможность продлить соглашение еще на один сезон.

    За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич играл за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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