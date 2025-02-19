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    Гвардиола: Всегда есть способы найти слабости у соперника

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о слабостях мадридского «Реала» перед ответным стыковым матчем в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 19 февраля в Мадриде.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Слабости "Реала"? Никогда команда не бывает идеальной. Всегда есть способы найти слабости у соперника. Есть аспекты, в которых мы сильнее "Мадрида", и наоборот — "Реал" в чём-то сильнее нас. Нужно найти способ, чтобы чувствовать себя более комфортно, и, зная, что против нас играют футболисты такого уровня, как в "Реале", мы всегда будем испытывать давление. Это трудные матчи.

    Против "Мадрида" надо играть в очень высоком темпе, ведь они обладают отличной способностью быстро реагировать на происходящее. Если играешь в низком темпе, они чувствуют себя комфортно. Мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами», — приводит слова Гвардиолы AS.

    В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 3:2.

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