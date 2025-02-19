Беллингем дисквалифицирован на два матча

Лидер полузащиты мадридского «Реала»пропустит два матча из-за дисквалификации.

Ее причиной стало удаление в игре 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Главный судья этого матча Мунуэра Монтеро показал красную карточку англичанину за нецензурную брань в свой адрес.

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Сам игрок и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отрицали сказанное. Вердикт вынес дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Таким образом, Беллингем не сможет сыграть за «Реал» в 25-м и 26-м туре чемпионата Испании.