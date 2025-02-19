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    Джуд БеллингемСудьбоносное решение. Пример Беллингема подтверждает, что переход в «Реал» — это почти всегда беспроигрышный вариант
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    Беллингем дисквалифицирован на два матча

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    Лидер полузащиты мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит два матча из-за дисквалификации.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Ее причиной стало удаление в игре 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Главный судья этого матча Мунуэра Монтеро показал красную карточку англичанину за нецензурную брань в свой адрес.

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    Сам игрок и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отрицали сказанное. Вердикт вынес дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

    Таким образом, Беллингем не сможет сыграть за «Реал» в 25-м и 26-м туре чемпионата Испании.

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