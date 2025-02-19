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    Браим Диас и Джуд Беллингем«Реал» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 29-го тура АПЛ «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграют на «Вилла Парк» в 22:30 по мск.

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    Обе команды перед матчем имеют беспроигрышную серию в виде ничьи и победы. «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ипсвичем» и победила 2:1«Тоттенхэм» в Кубке Англии. «Ливерпуль» со счетом 2:2 сыграл в дерби с «Эвертоном» и обыграл 2:1 «Вулверхэмптон».

    Между собой команды последний раз играли в ноябре. Тогда 2:0 выиграл «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» не проигрывают «львам» 9 поединков. Они выиграли в трех из пяти матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

    • Букмекеры дают 3.95 на «Астон Виллу», 4.05 на ничью и 1.88 на победу «Ливерпуля».

    • ИИ прогнозирует, что команды не забьют и закончат нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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