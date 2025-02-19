В матче 29-го тура АПЛсыграют на «Вилла Парк» в 22:30 по мск.

Обе команды перед матчем имеют беспроигрышную серию в виде ничьи и победы. «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ипсвичем» и победила 2:1«Тоттенхэм» в Кубке Англии. «Ливерпуль» со счетом 2:2 сыграл в дерби с «Эвертоном» и обыграл 2:1 «Вулверхэмптон».

Между собой команды последний раз играли в ноябре. Тогда 2:0 выиграл «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» не проигрывают «львам» 9 поединков. Они выиграли в трех из пяти матчей.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.93. Букмекеры дают 3.95 на «Астон Виллу», 4.05 на ничью и 1.88 на победу «Ливерпуля».

ИИ прогнозирует, что команды не забьют и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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