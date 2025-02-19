Аршавин: У «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал», но они не очень велики

Известный российский экс-футболиствысказался о предстоящем ответном матчев Лиге чемпионов.

«У "Манчестер Сити" есть шансы пройти "Реал", но они не очень велики. Чудо произошло, когда "Реал" обыграл "Сити" у них дома. По игре "сливочные" были лучше, однако у них сейчас есть проблемы. Они смогли выиграть, и этот результат предопределяет — мала вероятность, что "Сити" сможет сегодня победить», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

«Реал» примет «Манчестер Сити» на своем поле 19 февраля. В первой игре мадридский клуб победил со счетом 3:2. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.