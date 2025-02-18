Масалитин: Только возобновление сезона покажет, за что может бороться ЦСКА

Экс-футболиствысказался о перспективах армейского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Только возобновление сезона покажет, за что может бороться ЦСКА в этом сезоне. Первая игра с "Зенитом" много определит. Если ЦСКА выиграет, наверняка будет шанс на попадание тройку. Все конкуренты усиливаются.

Надо ждать возобновления — посмотреть несколько игр, и только после матчей пяти можно будет сказать, что ждет команду. На золото претендовать будет тяжело, но возможно, за бронзу команда может зацепиться. Но опять же, смотря как будет играть», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе.