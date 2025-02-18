Газзаев: ЦСКА нужно в каждую линию приобретать сильных игроков

Экс-тренерпрокомментировал переход бразильского нападающегов стан армейцев.

Я не знаю, что из себя представляет футболист Алеррандро. Наверное, в ЦСКА за ним следили. Я не знаю, хороший ли он футболист — ничего не могу сказать.

Для того чтобы ЦСКА боролся за чемпионство и призовые места в РПЛ, нужно было в каждую линию, особенно в среднюю линию и атаку, приобретать сильных игроков«, — сказал Газзаев Чемпионату.

Напомним, что пресс-служба ЦСКА объявила о подписании Алеррандро 17-го февраля. Армейцы подписали контракт с форвардом до лета 2028-го года, игрок уже присоединился к команде на зимних сборах.